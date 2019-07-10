Студентська збірна України з футболу програла в 1/4 фіналу Універсіади-2019

В Італії відбулися чвертьфінальні матчі футбольного турніру 30-ї літньої Всесвітньої універсіади.

Свій поєдинок цієї стадії підопічним Анатолія Бузніка, які на груповому етапі посіли друге місце у своєму тріо, випало проводити проти збірної Бразилії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Поєдинок Студентська збірна України — Студентська збірна Бразилії 1/4 фіналу Всесвітньої універсіади-2019 проходив на стадіоні “Сан Мауро” в місті Казорія поблизу Неаполя і закінчився з рахунком 1:2 (1:0). Голами відзначилися: Костишин (9) — Дос Сантос (80), Міліоранса (90).

Тепер на українських студентів очікують два футбольні поєдинки в рамках мікротурніру за 5 — 8 місця, перший з яких відбудеться 11 липня.