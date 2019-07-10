Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 23 комплекти медалей
У сьомий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у баскетболі, тхеквондо, легкій атлетиці, настільному тенісі та плаванні, повідомляє Укрінформ.
Кваліфікаційні змагання продовжать представники волейболу, водного поло, футболу, вітрильного спорту, стрільби з лука і тенісу.
За шість днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 48 країн. В активі збірної України 1 золота, 1 срібна, 2 бронзові медалі і 17-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.
До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.
Медальний залік:
Японія - 21 ("золото"), 13 ("срібло"), 13 ("бронза")
Китай - 16, 6, 0
США - 15, 12, 10
Республіка Корея - 12, 10, 13
Росія - 10, 20, 25
Італія - 10, 9, 14
ПАР - 6, 3, 1
Китайський Тайбей - 5, 9, 5
Мексика - 4, 6, 4
Іран - 3, 2, 6
Франція - 2, 6, 5
Польща - 2, 0, 4
Чехія - 2, 0, 1
Казахстан - 1, 3, 1
Бразилія - 1, 1, 6
Велика Британія - 1, 1, 3
Україна - 1, 1, 2
Австралія - 1, 1, 2
Індія - 1, 1, 2
Словаччина - 1, 1, 2
Азербайджан - 1, 1, 1
Австрія - 1, 1, 0
Туреччина - 1, 0, 4
Молдова - 1, 0, 1
Вірменія - 1, 0, 1
Кіпр - 1, 0, 0
Швеція - 1, 0, 0
Німеччина - 0, 5, 5
Білорусь - 0, 1, 1
Грузія - 0, 1, 1
Голландія - 0, 1, 1
Бельгія - 0, 1, 0
Єгипет - 0, 1, 0
Фінляндія - 0, 1, 0
Швейцарія - 0, 1, 0
Узбекистан - 0, 0, 4
Румунія - 0, 0, 3
Канада - 0, 0, 2
Чилі - 0, 0, 1
Литва - 0, 0, 1
Ізраїль - 0, 0, 1
Угорщина - 0, 0, 1
Монголія - 0, 0, 1
КНДР - 0, 0, 1
Індонезія - 0, 0, 1
Таїланд - 0, 0, 1
Іспанія - 0, 0, 1.