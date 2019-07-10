Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 23 комплекти медалей

На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) у середу, 10 липня, розіграють 23 комплекти нагород у п'яти видах спорту.

У сьомий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у баскетболі, тхеквондо, легкій атлетиці, настільному тенісі та плаванні, повідомляє Укрінформ.

Кваліфікаційні змагання продовжать представники волейболу, водного поло, футболу, вітрильного спорту, стрільби з лука і тенісу.

За шість днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 48 країн. В активі збірної України 1 золота, 1 срібна, 2 бронзові медалі і 17-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Медальний залік:

Японія - 21 ("золото"), 13 ("срібло"), 13 ("бронза")

Китай - 16, 6, 0

США - 15, 12, 10

Республіка Корея - 12, 10, 13

Росія - 10, 20, 25

Італія - ​​10, 9, 14

ПАР - 6, 3, 1

Китайський Тайбей - 5, 9, 5

Мексика - 4, 6, 4

Іран - 3, 2, 6

Франція - 2, 6, 5

Польща - 2, 0, 4

Чехія - 2, 0, 1

Казахстан - 1, 3, 1

Бразилія - ​​1, 1, 6

Велика Британія - 1, 1, 3

Україна - 1, 1, 2

Австралія - ​​1, 1, 2

Індія - 1, 1, 2

Словаччина - 1, 1, 2

Азербайджан - 1, 1, 1

Австрія - 1, 1, 0

Туреччина - 1, 0, 4

Молдова - 1, 0, 1

Вірменія - 1, 0, 1

Кіпр - 1, 0, 0

Швеція - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 5, 5

Білорусь - 0, 1, 1

Грузія - 0, 1, 1

Голландія - 0, 1, 1

Бельгія - 0, 1, 0

Єгипет - 0, 1, 0

Фінляндія - 0, 1, 0

Швейцарія - 0, 1, 0

Узбекистан - 0, 0, 4

Румунія - 0, 0, 3

Канада - 0, 0, 2

Чилі - 0, 0, 1

Литва - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

Монголія - ​​0, 0, 1

КНДР - 0, 0, 1

Індонезія - 0, 0, 1

Таїланд - 0, 0, 1

Іспанія - 0, 0, 1.