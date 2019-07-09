Марина Бех-Романчук принесла Україні перше "золото" на Всесвітній Універсіаді-2019

У шостий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) скарбничка збірної України поповнилася першою золотою нагородою.

Переможницею Всесвітньої Універсіади стала студентка Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка легкоатлетка Марина Бех-Романчук, повідомляє Укрінформ.

Бех-Романчук посіла перше місце в секторі для стрибків у довжину з результатом 6,84 метра.

В активі збірної України в Неаполі поки 1 золота, 1 срібна і 2 бронзові медалі.

Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород в 18 видах спорту.