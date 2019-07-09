Всесвітня Універсіада: Регеда виграв "срібло" у метанні молота
Укрінформ
У шостий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) срібним призером став представник Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” легкоатлет Сергій Регеда.
Регеда посів 2-е місце у метанні молота із результатом 74,27 метра, повідомляє Укрінформ.
Переміг у цій дисципліні Озкан Балтачі з Туреччини (75,98).
В активі збірної України в Неаполі поки одна срібна та дві бронзові медалі.
Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.