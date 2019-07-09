Тхеквондист Вороновський приніс Україні другу медаль на Всесвітній Універсіаді-2019
Укрінформ
У шостий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) бронзовим призером став представник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Денис Вороновський.
У турнірі з тхеквондо Вороновський посів 3-тє місце у ваговій категорії до 80 кг, повідомляє Укрінформ.
Раніше бронзову медаль у Неаполі виграла студентка Чорноморського державного університету ім. П. Могили дзюдоїстка Ганна Антикало.
Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.