Тхеквондист Вороновський приніс Україні другу медаль на Всесвітній Універсіаді-2019

У шостий медальний день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) бронзовим призером став представник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Денис Вороновський.

У турнірі з тхеквондо Вороновський посів 3-тє місце у ваговій категорії до 80 кг, повідомляє Укрінформ. Раніше бронзову медаль у Неаполі виграла студентка Чорноморського державного університету ім. П. Могили дзюдоїстка Ганна Антикало. Читайте також: Українські баскетболісти вийшли до півфіналу Всесвітньої Універсіади-2019 Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.