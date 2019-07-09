Українські баскетболісти вийшли до півфіналу Всесвітньої Універсіади-2019

На баскетбольному турнірі XXX Всесвітньої літньої Універсіади в Неаполі (Італія) визначилися учасники 1/2 фіналу.

У чвертьфіналі змагань чоловіча студентська збірна України з рахунком 82:80 (13:18, 19:19, 27:13, 23:30) обіграла команду Канади і за вихід у фінал турніру зустрінеться з командою Австралії, яка в свою чергу взяла гору над баскетболістами Аргентини - 73:64 (18:16, 17:17, 18:12, 20:19), повідомляє Укрінформ.

В іншому півфіналі збірна США після перемоги над командою Німеччини (76:74) зустрінеться з представниками Ізраїлю, які розгромили суперників з Латвії (96:57).

Студентські Ігри-2019 пройдуть до 14 липня.