Жіноча збірна з баскетболу продовжила серію поразок на Універсіаді-2019

Жіноча збірна України з баскетболу програла команді Мексики в матчі за 9-16 місця баскетбольного турніру Універсіади.

Поєдинок Україна – Мексика відбувся 8 липня і закінчився з рахунком 54:63 (9:20, 13:15, 22:13, 10:15). Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Вже на початку зустрічі суперниці захопили ініціативу та пішли вперед. По перерві наші баскетболістки спробували переломити перебіг подій. Вдалося дещо скоротити різницю, але на більше сил не вистачило.

Зазначимо, що це вже п’ята поразка українок на Універсіаді.

У заключному поєдинку українська команда зіграє за 15-те місце.

Змагальна програма студентських Ігор-2019 триватиме в Італії до 14 липня.