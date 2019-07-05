Жіноча збірна України з баскетболу програла і третій матч на Універсіаді-2019

Жіноча Збірна України з баскетболу програла і третій матч групового етапу Універсіади в Неаполі.

В заключному, третьому матчі групового етапу баскетбольного турніру Універсіади в Неаполі (Італія) жіноча збірна України програла команді Угорщини. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Матч відбувся 5 липня і закінчився поразкою українок з рахунок 48:63.

Як і в попередніх поєдинках, суперниці українських баскетболісток домінували на майданчику від самого початку. Вже у першій половині матчу угорки були попереду на 18 очок, а в другій українки не змогли переломити перебіг подій.

Таким чином, жіноча збірна України з баскетболу зазнала трьох поразок у трьох матчах групового етапу Універсіади в Неаполі й надалі гратиме у класифікації за підсумкові місця.

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Нагадаємо, 4 липня Україна програла Чехії (36:71), а напередодні поступилася Японії (48:63).

Змагальна програма студентських Ігор-2019 триватиме в Італії до 14 липня.