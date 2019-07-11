Бокс: Денис Лебедєв оголосив про завершення кар’єри

Екс-чемпіон світу російський боксер Денис Лебедєв оголосив про завершення кар'єри.

Денис Лебедєв у своєму відеозверненні, яке опублікував в Instagram, зокрема, зазначив, що завершує спортивну кар’єру і хоче зосередитися на своїй родині.

“Друзі, я повідомляю про завершення своєї спортивної кар’єри і перегортаю чергову сторінку свого життя. Прийшов час піти з великого спорту. Але це не означає, що я зупинився. Попереду велике і цікаве життя.

Як справжній чоловік, чоловік і батько я зобов'язаний сконцентруватися на своїй великій родині і постаратися якомога більше приділити уваги своїм найріднішим людям”, - зазначив Лебедєв у відео та у підпису до нього.

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Як повідомлялося, у березні абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі український боксер Олександр Усик прийняв рішення про перехід до надважкого дивізіону, звільнив титул WBA Super у важкій вазі та відмовився від поєдинку з "чемпіоном у відпустці" Денисом Лебедєвим.

Наразі Олександр Усик проводить повноцінні тренування перед своїм дебютним боєм у суперважкій вазі, який може відбутися у вересні проти Карлоса Такама.