Ломаченко продовжує очолювати рейтинг P4P за версією The Ring

Ломаченко продовжує очолювати рейтинг P4P за версією The Ring

Укрінформ
Український боксер Василь Ломаченко продовжує очолювати рейтинг P4P за версією журналу The Ring.

Авторитетне американське видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг кращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P), до топ-10 якого вчергове увійшли українці Василь Ломаченко і Олександр Усик. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Володар титулів WBA/WBO в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує посідати в рейтингу перше місце. Абсолютний чемпіон світу в крузервейте Олександр Усик розташувався на 5 позиції. У першій трійці рейтингу Теренс Кроуфорд і Сауль Альварес.

Топ-10 боксерів P4P за версією The Ring виглядає так: 1. Василь Ломаченко; 2. Теренс Кроуфорд; 3. Сауль Альварес; 4. Наойя Іноуе; 5. Олександр Усик; 6. Ерролл Спенс; 7. Геннадій Головкін; 8. Хуан Естрада; 9. Майки Гарсія; 10. Донні Ньєтес.

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Зазначимо, що в рейтингу ESPN українців обійшов мексиканський боксер Сауль Альварес, який визнаний кращим в останньому голосуванні американського видання.

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