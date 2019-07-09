Усик приступив до повноцінних тренувань перед дебютним боєм у суперважкій вазі

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі український боксер Олександр Усик розпочав повноцінні тренування перед своїм дебютним боєм у суперважкій вазі.

Відео початку тренувань Олександр Усик розмістив у своєму Instagram.

“Хто важко працює, той добре їсть”, - йдеться в підпису до нього.

Як повідомлялося, камерунський боксер-суперважковаговик Карлос Такам заявив, що саме він стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу у крузервейті Олександра Усика. Бій з українцем, на думку камерунця, має відбутися у вересні.

Свій дебютний бій у суперважкій вазі Олександр Усик мав провести 25 травня, але через травму біцепса його поєдинок проти Карлоса Такама довелося перенести. Наразі виходить так, що Олександр Усик проведе один бій в суперважкій вазі та відразу боксуватиме за титули з переможцем пари Джошуа - Руїс.

Фото: klitschko-brothers.com