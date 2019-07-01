Бокс: Такам збирається вийти в ринг проти Усика у вересні

Камерунський боксер-суперважковаговик Карлос Такам заявив, що саме він стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу у крузервейті Олександра Усика.

Бій з українцем, на думку камерунця, має відбутися у вересні, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я збираюся боксувати з Усиком у вересні. До цього часу не знаю, чи буде це в Меріленді або у Британії... Я не збираюся чекати, думаю, до вересня встигну провести проміжний бій. Можливо, виступатиму в андеркарті поєдинку Вайт - Рівас на арені O2. Бажаю, щоб Усик видужав, очікую на цей поєдиок і знаю, що виграю. Збираюся нокаутувати Усика. Він - дуже швидкий боксер, але ще ніколи не відчував ударів суперважковаговика. Усик, я чекаю на тебе у вересні", - сказав Такам.

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Нагадаємо, травневий поєдинок Такам - Усик, який мав стати дебютним для українця у новій вазі, не відбувся через травму Олександра.