Віктор Вихрист стане прапороносцем збірної України на закритті ІІ Європейських ігор

Віктор Вихрист стане прапороносцем збірної України на закритті ІІ Європейських ігор

Укрінформ
У неділю, 30 червня, о 22.00 за київським часом відбудеться урочиста церемонія закриття ІІ Європейських ігор, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську (Республіка Білорусь).

Почесне право нести прапор України на урочистій події отримав чемпіон Ігор-2019 з боксу Віктор Вихрист, який своєю перемогою у ваговій категорії понад 91 кг приніс рідній країні золоту медаль Мінська-2019, передає прес-служба Національного олімпійського комітету України (НОК).

Як повідомляв Укрінформ, на рахунку українців 51 медаль, 16 з яких золоті, 17 - срібних та 18 бронзових.

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У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.

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