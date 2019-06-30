Віктор Вихрист стане прапороносцем збірної України на закритті ІІ Європейських ігор

У неділю, 30 червня, о 22.00 за київським часом відбудеться урочиста церемонія закриття ІІ Європейських ігор, які з 21 по 30 червня проходили в Мінську (Республіка Білорусь).

Почесне право нести прапор України на урочистій події отримав чемпіон Ігор-2019 з боксу Віктор Вихрист, який своєю перемогою у ваговій категорії понад 91 кг приніс рідній країні золоту медаль Мінська-2019, передає прес-служба Національного олімпійського комітету України (НОК). Як повідомляв Укрінформ, на рахунку українців 51 медаль, 16 з яких золоті, 17 - срібних та 18 бронзових. Читайте також: Україна здобула 51 медаль і стала третьою на II Європейських іграх у Мінську У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.