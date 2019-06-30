Україна здобула 51 медаль і стала третьою на II Європейських іграх у Мінську

У Мінську (Білорусь) завершилася змагальна програма II Європейських ігор.

Офіційно про це оголосять недільного вечора, 30 червня, у ході урочистої церемонії закриття Ігор-2019 на головній спортивній арені Білорусі - мінському стадіоні "Динамо", повідомляє Укрінформ.

На II Європейських іграх, які тривали з 21 червня, було розіграно 200 комплектів медалей у 22-х дисциплінах 15 видів спорту.

Збірна України у підсумку здобула 51 медаль (16 золотих, 17 срібних, 18 бронзових) і посіла третє місце у загальнокомандному заліку серед 50 країн-учасниць. У збірнї Росії - 44 золотих, 23 срібні і 42 бронзові нагороди. Другими фінішували господарі Ігор-2019 білоруси (24, 16, 29).

Чемпіонами Європейських ігор-2019 у складі збірної України стали:

дзюдо - Дар'я Білодід (вагова категорія до 48 кг), Георгій Зантарая (66 кг);

самбо - Анастасія Сапсай (понад 80 кг);

легка атлетика - командні змагання, змішана естафета 4х400 метрів (Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Олексій Поздняков), змішана комбінована естафета (800 метрів - 600 метрів - 400 метрів - 200 метрів) у складі Євгена Гуцола, Ольги Ляхової, Олексія Позднякова і Яни Качур;

веслування на байдарках і каное - байдарка-двійка, 200 метрів (Марія Повх - Людмила Кукліновська);

велотрек - Ганна Соловей (гонка за очками на 25 км);

жіноча боротьба - Юлія Ткач (62 кг);

бокс - Олександр Хижняк (75 кг), Віктор Вихрист (понад 91 кг);

греко-римська боротьба - Жан Беленюк (87 кг);

спортивна гімнастика - Олег Верняєв (бруси), Анастасія Бачинська (вільні вправи);

карате - Аніта Серьогіна (куміте, 61 кг), Станіслав Горуна (куміте, 75 кг).

Срібні та бронзові нагороди українські спортсмени завоювали: у боксі (Микола Буценко, Євген Барабанов), кульовій стрільбі (Олег Омельчук, Павло Коростильов, Олена Костевич), легкій атлетиці (Анна Плотіцина, Марина Бех-Романчук, Богдан Бондаренко), самбо (Анастасія Новикова, Олена Сайко, Наталія Смаль, Катерина Москальова, Галина Ковальська), стрибках на батуті (Антон Давиденко і Микола Просторов, Світлана Малкова і Марина Кійко), спортивній гімнастиці (Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк, Діана Варинська), художній гімнастиці (Влада Нікольченко, Анастасія Возняк, Аліна Бихно, Діана Мижерицька, Валерія Юзвьяк, Тетяна Довженко), вільній боротьбі (Гор Ованесян, Олександр Хоцянівський), жіночій боротьбі (Оксана Лівач, Юлія Хавалджи, Алла Черкасова), веслуванні на байдарках і каное (Олександр Сиромятников та Олег Кухарик, Андрій Рибачок та Юрій Вандюк), велотреку (Олена Старікова), карате (Анжеліка Терлюга, Наталія Мельник, Валерій Чоботар).

Наступні ІІI Європейські ігри 2023 року прийматиме Краків (Польща).