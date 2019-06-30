Гімнаст Олег Верняєв виграв "золото" Європейських ігор у вправах на брусах

Олімпійський чемпіон українець Олег Верняєв виграв золоту медаль в заключний день II Європейських ігор в Мінську (Білорусь).

Верняєв посів перше місце у фіналі вправ на брусах з результатом 15,333 бала, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" у цьому виді гімнастичної програми дісталося Маріосу Георгіу з Кіпру (14,900), "бронза" - Ферхату Арікану з Туреччини (14,833).

В активі збірної України вже 14 золотих, 17 срібних, 18 бронзових медалей і третє місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор-2019.