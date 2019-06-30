Гімнаст Олег Верняєв здобув "срібло" II Європейських ігор у вправах на коні

На II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) проходить заключний, дев'ятий медальний день.

У турнірі зі спортивної гімнастики олімпійський чемпіон Олег Верняєв став срібним призером Європейських ігор-2019 у вправах на коні, повідомляє Укрінформ.

У фінальних змаганнях Верняєв з результатом 14,900 балла посів друге місце, пропустивши вперед лише росіянна Давіда Белявського (15,033). "Бронза" у цій дисципліні дісталася Андрію Ліховицькому з Білорусі (14,566).

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 41 нагорода - 11 золотих, 15 срібних і 15 бронзових. Україна піднялася на 3-тє місце у загальнокомандному заліку.