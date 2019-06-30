Український борець Жан Беленюк виграв "золото" II Європейських ігор

На II Європейських іграх в Мінську (Білорусь) проходить заключний, дев'ятий медальний день.

У турнірі з греко-римської боротьби українець Жан Беленюк став чемпіоном Європейських ігор-2019 у ваговій категорії до 87 кг, повідомляє Укрінформ.

У фінальній сутичці за "золото" Беленюк поборов Іслама Аббасова з Азербайджану - 3:1.

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 40 нагород - 11 золотих, 14 срібних і 15 бронзових.