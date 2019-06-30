Каратистка Аніта Серьогіна виграла для України 15-те "золото" Мінська-2019

Представниця українського карате Аніта Серьогіна здобула 30 червня "золото" Європейських ігор у Мінську.

Спортсменка з Одещини у фінальному поєдинку вагової категорії до 61 кг перемогла словенку Тьясу Ристич - 3:1, повідомляє Укрінформ.

У ваговій категорії до 55 кг українка Анжеліка Терлюга здобула "срібло".

В активі збірної України тепер 15 золотих, 17 срібних і 18 бронзових медалей і "залізне" третє місце у загальнокомандному заліку Європейських ігор.