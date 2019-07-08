"Атлетико" оштрафує французького футболіста Грізманна на 200 тисяч євро
Укрінформ
Іспанський футбольний клуб "Атлетико" оштрафує французького форварда своєї команди Антуана ГрізманнА, який не з'явився на недільне тренування. команди,
Керівництво мадридського клубу застосує до француза санкції у вигляді штрафу в розмірі 200 тис євро. Це максимальне покарання, яке прописане у контракті форварда, повідомляє ESPN.
"За логікою речей буде відкрито дисциплінарний процес, оскільки Грізманн не з'явився в розташування клубу, з яким у нього є контракт", - зазначається у повідомленні.
Раніше керівництво "Атлетико" засудило дії "Барселони", яка таємно домовилася із Грізманном про трансфер. Нападник заявив, що більше не має наміру тренуватися з "Атлетио".
Додамо, що минулого сезону Грізманн зіграв за "Атлетико" у 48-ми матчах, забив 21 м'яч і зробив 10 результативних передач.