"Шахтар" переміг в Австрії сербський футбольний клуб "Пролетер"

Футболісти донецького "Шахтаря" перемогою завершили третій контрольний матч на тренувальному зборі в австрійському Фельдені.

У понеділок донеччани зіграли з рахунком 3:0 із сербською командою "Пролетер" з міста Нові-Сад, повідомляє Укрінформ.

Голами в українському клубі відзначилися Богдан Бутко (63-я хвилина), Алан Патрік (69) та Віктор Коваленко (82, з пенальті).

Сьогодні "Шахтар" проведе ще одну гру. Суперником буде вістрійський “Вольфсбергер” (початок о 19.00).

Як інформувало агентство, у перших двох спарингах австрійського збору "гірники" зіграли внічию з німецьким "Юрдінгеном" - 1:1 (гол: Густаво Бланко-Лещук) та перемогли данський "Копенгаген" - 2:1 ("дубль" в активі Жуніора Мораеса).

11 липня донеччани зустрінуться з кіпрським клубом АПОЕЛ з Нікосії (18.30).

Другий збір "Шахтаря" триватиме в Австрії до 12 липня.