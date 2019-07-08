Футболісти “Шахтаря” проведуть два спаринги в один день

Футболісти донецького футбольного клубу “Шахтар” проведуть сьогодні два спарінги на тренувальному зборі, який триває в австрійському Фельдені.

8 липня “Шахтар” проведе контрольні поєдинки з сербським “Пролетером” (о 13.00) і австрійським “Вольфсбергером” (о 19.00). Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

Напередодні підопічні Луїша Каштру провели два тренування. Якщо ранкове заняття було досить інтенсивним і більш тривалим, то вечірнє носило передматчевий характер.

Очікуваннями від поєдинків поділився захисник Валерій Бондар: “Добре відчуваємо себе фізично, готові відсотків на 80-90. У мене була коротка відпустка, лише шість днів, тому я не встиг розгубити форму після чемпіонату світу. Тренування Луїша Каштру дуже цікаві. Він прийшов до клубу зі своїми принципами і баченням футболу. Ми через ігри і сесії намагаємося вивчити специфіку нової тактики, а контрольні матчі допомагають краще зрозуміти вимоги”.

Відерепортаж про підготовку “гірників”:

Нагадаємо, перший спаринг “гірники” провели 5 липня проти німецької команди “Юрдінген” (1:1). 11 липня “Шахтар” зіграє з АПОЕЛом (Кіпр). Другий збір "Шахтаря" триватиме в Австрії до 12 липня.