"Шахтар" зіграв в Австрії внічию з німецьким футбольним клубом "Юрдінген"
Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" унічию завершили перший контрольний матч на тренувальному зборі в австрійському Фельдені.
У п'ятницю донеччани зіграли з рахунком 1:1 з німецькою командою "Юрдінген", повідомляє Укрінформ.
Голом в українському клубі на 62-й хвилині відзначився Бланко Лещук. У складі суперників м'яч забив Максимільян Байстер (82).
Зазначимо, що сьогодні "гірники" проведуть ще одну контрольну гру . Увечері команда екзаменуватиме данський "Копенгаген".
Розклад наступних спарингів "Шахтаря" у Фельдені:
8 липня
13.00. “Шахтар” - “Пролетер” (Нові-Сад, Сербія)
19.00. “Шахтар” - “Вольфсбергер” (Австрія)
11 липня
18:30. “Шахтар” - АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр).
Другий збір "Шахтаря" триватиме в Австрії до 12 липня.