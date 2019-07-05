"Шахтар" зіграв в Австрії внічию з німецьким футбольним клубом "Юрдінген"

Футболісти донецького "Шахтаря" унічию завершили перший контрольний матч на тренувальному зборі в австрійському Фельдені.

У п'ятницю донеччани зіграли з рахунком 1:1 з німецькою командою "Юрдінген", повідомляє Укрінформ.

Голом в українському клубі на 62-й хвилині відзначився Бланко Лещук. У складі суперників м'яч забив Максимільян Байстер (82).

Зазначимо, що сьогодні "гірники" проведуть ще одну контрольну гру . Увечері команда екзаменуватиме данський "Копенгаген".

Розклад наступних спарингів "Шахтаря" у Фельдені:

8 липня

13.00. “Шахтар” - “Пролетер” (Нові-Сад, Сербія)

19.00. “Шахтар” - “Вольфсбергер” (Австрія)

11 липня

18:30. “Шахтар” - АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр).

Другий збір "Шахтаря" триватиме в Австрії до 12 липня.