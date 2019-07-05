Ярмоленко з "Вест Гемом" розпочав тренування у триразовому режимі

Мануель Пеллегріні, головний тренер англійського футбольного клубу “Вест Гем”, за який виступає український півзахисник Андрій Ярмоленко, перевів команду в режим триразових тренувань.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу із посиланням на пресслужбу “Вест Гема”.

Зранку 5 липня команда Андрія Ярмоленка ще до сніданку вирушила на поле місцевого стадіону, де здійснила пробіжку. Після сніданку футболісти провели силові заняття в своєму мобільному тренажерному залі, а після обіду та денного відпочинку вирушать на поле стадіону для тренування з м’ячем.

Нагадаємо, що для Андрія Ярмоленка це перший тренувальний збір після тривалого відновлення від травми ахіллу, якої він зазнав у жовтні минулого року.

Єдиний товариський матч на швейцарському етапі підготовки до сезону-2019/20 “Вест Гем" запланував на 11 липня - проти австрійського “Альтаха”.

Потім підопічні Мануеля Пеллегріні на декілька днів повернуться до Лондона, після чого вирушать до Китаю, де проведуть ще дві товариські зустрічі, одна з яких - проти "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка (17 липня в Нанкіні, о 15.30).

Фото: REUTERS