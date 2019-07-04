Ярмоленко у "Вест Гемі" готується до повноцінного повернення на футбольне поле

Англійський футбольний клуб "Вест Гем", за який грає хавбек національної збірної України Андрій Ярмоленк, повним ходомд готується до сезону-2019/2020 у швейцарському Бад-Рагаці.

Українець тренується разом із партнерами без жодних обмежень, пов’язаних із травмою, що вибила його з гри у жовтні минулого року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У Швейцарії "молотобійці" пробудуть ще трохи більше тижня. На 11 липня в команди Ярмоленка запланований перший контрольний поєдинок. Суперником англійців стане представник австрійської бундесліги "Альтах".

Потім підопічні Мануеля Пеллегріні на декілька днів повернуться до Лондона, аби звідти вилетіти до Китаю. Там "Вест Гем" проведе ще дві товариські зустрічі. 17 липня в Нанкіні він зіграє з "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка. Суперник "ВГЮ" у поєдинку 20 липня, що відбудеться в Шанхаї, стане відомий пізніше.

Після цього команда повернеться до Лондона, де 27 липня на стадіоні "Крейвен Коттедж" проведе контрольну зустріч із "Фулгемом" . А 3 серпня на власному стадіоні "молотобійці" зіграють з іспанським "Атлетиком".