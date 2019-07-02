Коноплянка домовився з ФК

Коноплянка домовився з ФК "Фенербахче" про умови 3-річного контракту

Укрінформ
Український хавбек німецького "Шальке" Євген Коноплянка домовився про умови особистого контракту з турецьким футбольним клубом "Фенербахче",

Зі стамбульським грандом лідер національної збірної України підпише 3-річний контракт, повідомляє Sport Arena із посиланням на турецькі ЗМІ. 

Гравець отримуватиме в "Фенербахче" 3,5 млн євро за сезон.

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Раніше повідомлялося, що Євген виступатиме в чемпіонаті Туреччини і може також опинитися у "Бешикташі". В "Шальке" підтвердили, що Коноплянка займається пошуками нового клубу.

Минулого сезону вінгер взяв участь в 21-му матчі "Шальке", забивши один м'яч і зробив дві результативні передачі.

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