Коноплянка домовився з ФК "Фенербахче" про умови 3-річного контракту

Український хавбек німецького "Шальке" Євген Коноплянка домовився про умови особистого контракту з турецьким футбольним клубом "Фенербахче",

Зі стамбульським грандом лідер національної збірної України підпише 3-річний контракт, повідомляє Sport Arena із посиланням на турецькі ЗМІ.

Гравець отримуватиме в "Фенербахче" 3,5 млн євро за сезон.

Раніше повідомлялося, що Євген виступатиме в чемпіонаті Туреччини і може також опинитися у "Бешикташі". В "Шальке" підтвердили, що Коноплянка займається пошуками нового клубу.

Минулого сезону вінгер взяв участь в 21-му матчі "Шальке", забивши один м'яч і зробив дві результативні передачі.