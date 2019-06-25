"Фенербахче" може отримати Коноплянку безкоштовно

Український півзахисник німецького футбольного клубу “Шальке 04” Євген Коноплянка може залишити клуб на правах вільного агента.

Німецький клуб готовий відпустити Євгена Коноплянку, за якого раніше хотів отримати 4 млн євро, безкоштовно. Головний претендент на українського футболіста турецький “Фенербахче” пропонував за нього 3 млн євро. Про це повідомляє haber365.

Transfermarkt оцінює українського футболіста в 6,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що “Фенербахче” досяг принципової угоди з Євгеном Коноплянкою, запропонувавши йому 9 млн євро на 3 роки. При цьому головний тренер турецького клубу Ерсун Янал заявив, що не зацікавлений у трансфері півзахисника - 29-річний український футболіст не входив у його плани.

Контракт українця з німецьким клубом закінчується влітку 2020 року. Минулого сезону Коноплянка провів 21 матч в складі “Шальке”. В його активі 1 гол і 1 результативна передача.