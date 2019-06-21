“Фенербахче” рано чи пізно домовиться з “Шальке” про перехід Коноплянки - ЗМІ

Турецкий футбольний клуб “Фенербахче” дуже близький до підписання українського півзахисника німецького “Шальке 04” Євгена Коноплянки.

“Фенербахче” пропонує “Шальке 04” 3 млн євро за українського футболіста, німецька команда готова знизити ціну з 5 млн євро до 4 млн євро. Договір сторін - це питання часу, повідомляє Superhaber.

Очікується, що сторони домовляться щодо різниці в 1 млн євро та знайдуть "золоту середину".

Також видання зазначає, що “Фенербахче” досяг принципової угоди з Євгеном Коноплянкою - 9 млн євро на 3 роки.

Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста у 6,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що головний тренер турецького футбольного клубу “Фенербахче” Ерсун Янал не зацікавлений у трансфері півзахисника німецького “Шальке 04” Євгена Коноплянки. 29-річний український футболіст не входить у його плани.

Євген Коноплянка минулого сезону провів 21 матч у складі “Шальке”. В його активі 1 гол і 1 результативна передача. Контракт українця з німецьким клубом закінчується влітку 2020 року.