Сума трансферу складе 3-4 млн євро, оскільки контракт Коноплянки з німецьким клубом закінчується влітку 2020-го.

Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка прийняв пропозицію «Фенербахче» підписати контракт на 3 роки. Про це повідомляє Hurriyet.

Тепер турецькому клубу залишилося лише успішно провести переговори з «Шальке». Повідомлялося, що вони вже почалися.

Коноплянка в минулому сезоні провів 21 матч в складі «Шальке». В його активі 1 гол і 1 результативна передача.

Transfermarkt оцінює гравця в 6,5 мільйона євро, його контракт з німецьким клубом закінчується влітку 2020 року.

У минулому сезоні «Фенербахче» посів шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і не зіграє в єврокубках.