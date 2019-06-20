Головний тренер “Фенербахче” не зацікавлений у трансфері Коноплянки

Головний тренер турецького футбольного клубу “Фенербахче” Ерсун Янал не зацікавлений у трансфері півзахисника німецького “Шальке 04” Євгена Коноплянки.

29-річний український футболіст не входив у плани наставника “Фенербахче”. Про це повідомляє AJANSSP.

“Ерсун Янал не хоче Євгена Коноплянку! ...Досвідчений тренер "Фенербахче" не розраховував на українського футболіста”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що спортивний директор “Фенербахче” Дам'єн Комоллі вирушив до Німеччини для проведення переговорів щодо трансферу українського півзахисника “Шальке” Євгена Коноплянки. Очікується, що Комоллі запропонує “Шальке” 3 млн євро. Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста у 6,5 млн євро.

Євген Коноплянка минулого сезону провів 21 матч у складі “Шальке”. В його активі 1 гол і 1 результативна передача. Контракт українця з німецьким клубом закінчується влітку 2020 року.