Спортдиректор “Фенербахче” вирушив на переговори з “Шальке” щодо Коноплянки

Спортивний директор “Фенербахче” Дам'єн Комоллі вирушив до Німеччини для проведення переговорів щодо трансферу українського півзахисника “Шальке” Євгена Коноплянки.

Очікується, що спортивний директор турецького футбольного клубу запропонує “Шальке” 3 млн євро. Про це повідомляє Fanatik.

Зарплата 29-річного українського футболіста в “Шальке” після сплати податків складає 2,6 млн євро. “Фенербахче” планує підписати 3-річний контракт із зарплатою 3 млн євро на рік.

Як повідомлялося, Євген Коноплянка минулого сезону провів 21 матч у складі “Шальке”. В його активі 1 гол і 1 результативна передача. Контракт Коноплянки з німецьким клубом закінчується влітку 2020 року. Transfermarkt оцінює його трансферну вартість у 6,5 млн євро.

Минулого сезону “Фенербахче” посів 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з футболу і не зіграє в єврокубках.