Футболісти “Маріуполя” провели з “Габалою” дуже інформативний спаринг - Бабич

Головний тренер азовського футбольного клубу “Маріуполь” Олександр Бабич поділився враженнями від двох спарингів, які його підопічні провели на тренувальному зборі в Картепе (Туреччина) 7 липня.

Олександр Бабич після контрольних поєдинків із клубами “Даріка Спор” (Туреччина, 6:0) і “Габала” (Азербайджан, 1:2), зокрема, зазначив, що перший спаринг був більш тренувальним, а ось другий став для клубу дуже корисним у плані інформативності.

“Перша гра була, скажімо так, тренуванням з підвищеною відповідальністю. Увечері суперник був уже рівнем вище. “Габала”, як і ми, готується до матчів кваліфікації Ліги Європи. Суперник краще почав гру. І поки ми “спали” в перші 15 хвилин, ми пропустили два м'ячі після “дитячих” помилок. Після другого пропущеного гола ми вже включилися до гри.

"Маріуполь" провів спаринги з клубами “Даріка Суперечка” і “Габала” / Фото: ФК "Маріуполь"

В цілому, якістю гри я задоволений. Повторюся, за винятком стартових хвилин. Ми контролювали м'яч і здорово грали в обороні. Футбол без помилок не буває. Будемо їх розбирати, аналізувати. Збори для того і потрібні, щоб побачити свої помилки. Тому цей спаринг вийшов дуже інформативним і таких матчів на зборі хотілося б побільше”, - цитує Бабича пресслужба ФК “Маріуполь”.