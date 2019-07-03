Футболісти “Маріуполя” внічию зіграли зі “Шкупі” в контрольному поєдинку

Футболісти азовського клубу “Маріуполь” провели другий спаринг на зборі в Картепе (Туреччина).

Товариський поєдинок “Маріуполь” - “Шкупі” (Македонія) відбувся 2 липня на стадіоні імені Ататюрка в містечку Хендек і завершився з рахунком 2:2. Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

Голами відзначилися: Яворський (3), Чех (39) - Юсуфі (18), Ллієвскі (59).

Головний тренер азовців Олександр Бабич у коментарі після матчу зазначив, що команді не вдалося реалізувати деякі моменти, особливо в кінці гри.

“Провели другий спаринг на зборі. Зіграли двома складами по тайму. Створили достатню кількість небезпечних моментів біля воріт суперника, але здобути перемогу не вдалося. Треба було реалізовувати свої моменти.

Перший спаринг із "Бананцем" був за емоціями, напевно, був більш кращим. Зараз у футболістів накопичилася вже втома. Плюс ми проводимо збір у горах. А тут довелося спуститися “на землю” і погодні умови (спека) не могли не позначитися. По руху футболістів було видно, що мобільності хлопцям не вистачало.

Радує, що ми до кінця грали в свій футбол, не відходили від свого стилю, намагаючись комбінувати, контролювати м'яч і створювати моменти. Вважаю, в кінці матчу мали виривати перемогу”, - зазначив Бабич.

Нагадаємо, що першим суперником футболістів азовського клубу був “Бананц” із Вірменії. Поєдинок відбувся 29 червня і закінчився з рахунком 2:0 на користь азовців. Усього маріупольці планують провести 6 спарингів у Туреччині.