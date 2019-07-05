Світоліна використала “екстра-енергію” для перемоги в 3 раунді Вімблдона-2019

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в третьому колі Вімблдона-2019 над Марією Саккарі.

Еліна Світоліна, яке вдруге в своїй кар'єрі виступить в четвертому раунді трав'яного “мейджора”, зокрема, зазначила, що прийшлося витратити "екстра-енергію", щоб виграти матч.

"Це велике полегшення, що я в підсумку реалізувала матчбол в третій партії, після тих матчболів, які у мене були в другому сеті. Марія неймовірно зіграла кілька м'ячів, було кілька неправильних рішень з мого боку. Потім мені довелося знову боротися і я витратила екстра-енергію, щоб повернутися до гри і виграти матч. Мені потрібно було залишатися дуже сильною і боротися. Саккарі великий боєць, так що я і не очікувала, що вона так легко здасть мені матч. На щастя, у мене є два вихідних дня попереду, це мене, якщо чесно, мотивувало”, - цитує Світоліну БТУ.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола і повторила особистий рекорд на Вімблдонському турнірі. 5 липня на шляху до 1/8 фіналу змагань у Лондоні Еліна Світоліна обіграла Марію Саккарі з рахунком 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Відео фінального розіграшу:

🤗: Game Set Match :@ElinaSvitolina ! Through to last 16 at Wimbledon 👏Am SO happy 😊! What a relieved reaction from Eli after winning ! (📹:Eurosport) pic.twitter.com/UrMYDHIkgk — Elina Svitolina FP✨ (@SvitolinaNL) 5 липня 2019 р.

У поєдинку за чвертьфінал Вімблдона-2019 Еліна Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Петра Мартич (Хорватія, 24) - Даніель Роуз Коллінз (США, 34).

Фото: Jimmie 48 Photography