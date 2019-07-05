Світоліна витратила понад дві години для виходу до 4 раунду Вімблдона-2019

Лідер українського тенісу Еліна Світоліна (№8 WTA) здобула право грати у четвертому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.

У поєдинку 3-го кола харків'янка перемогла гречанку Марію Саккарі (32) - 6:3, 6:7 (1:7), 6:2, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 2 години 7 хвилин.

У поєдинку за чвертьфінал Вімблдона-2019 Еліна зустрінеться з переможницею матчу Петра Мартич (Хорватія, 24) - Даніель Роуз Коллінз (США, 34).

5 липня також проведе свій поєдинок 3-го кола одеситка Даяна Ястремська (35), яка зустрінеться з Вікторією Голубич зі Швейцарії (81).