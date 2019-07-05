Букмекери визначилися з фаворитом матчу Світоліна - Саккарі 3 кола Вімблдона-2019

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна сьогодні боротиметься за вихід до четвертого кола Вімблдона-2019.

Поєдинок третього кола Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів Еліна Світоліна - Марія Саккарі (Греція) відкриє ігровий день на корті №3 і розпочнеться о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна посідає 7 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Марія Саккарі — 32-е.

Невелику перевагу в цьому матчі букмекери віддають грецькій тенісистці. Шанси на перемогу Саккарі оцінюють коефіцієнтом 1,75, Світоліної — 2,07.

Еліна Світоліна увосьме стартує на трав'яному “мейджорі”. Кращий результат вона показала 2017 року, коли дійшла до четвертого кола. Саккарі вчетверте виступає на Вімблдонському турнірі в Лондоні й вдруге виходить у 3 коло. 2017 року вона поступилася на цій стадії Йоханні Конте.

Нагадаємо, Світоліна в першому колі впевнено перемогла Дар’ю Гаврилову, а в другому здобула перемогу над Маргаритою Гаспарян, яка знялася з матчу через судоми.

Фото: Jimmie48 Photography