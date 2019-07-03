Світоліна прокоментувала свій вихід до третього кола Вімблдона-2019

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала вихід до третього кола на Вімблдоні-2019.

Еліна Світоліна після відмови Маргарити Гаспарян продовжити поєдинок другого раунда, зокрема, зазначила, що важко бачити, коли хтось травмується.

"Це був великий матч і велика битва. На жаль, вона закінчилася таким чином, сподіваюся, Гаспарян буде в формі до американських турнірів. Якщо чесно, то я була трохи в шоці. Це завжди неприємно бачити, коли хтось травмується. Ти також трохи відволікаєшся. Я дала їй воду, тому що знаю, що при судомах потрібно багато пити. Ніхто не зробив цього до мене, ми намагалися якось їй допомогти, складно швидко зорієнтуватися.

Щодо матчу, то я задоволена тим, як рухалася сьогодні, як боролася, у нас були затяжні розіграші. Вона показала відмінний теніс, виконувала відмінні удари. Я знаю, що вона може показувати хорошу гру. Я просто поринула в боротьбу, мені потрібно було битися за свої шанси”, - цитує Світоліну БТУ.

Як повідомлялося, лідер українського тенісу Еліна Світоліна (№8 WTA) пройшла до третього раунду Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів. Під час поєдинку 2-го кола її суперниця - росіянка Маргарита Гаспарян (62) через травму відмовилася від продовження гри. На той момент рахунок на табло був 5:7, 6:5.

Відео з місця події:

У третьому колі Вімблдона-2019 українка зустрінеться з гречанкою Марією Саккарі (32).

“Від матчу з Марією Саккарі я чекаю великої боротьби, вона з тих тенісисток, хто вже перемагав на турнірах. За останній час вона показала великий прогрес. Мені потрібно бути готовою фізично до цієї гри. Все залежатиме від того, хто цього дня зможе вийти на більш високий рівень і зіграти краще", - прокоментувала майбутній поєдинок Світоліна.