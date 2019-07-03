Світоліна вийшла до третього раунду Вімблдона-2019

Лідер українського тенісу Еліна Світоліна (№8 WTA) гратиме у третьому раунді Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів.

Під час поєдинку 2-го кола її суперниця - росіянка Маргарита Гаспарян (62) через травму відмовилася від продовження гри. На той момент рахунок на табло був 5:7, 6:5, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 53 хвилини.

У третьому колі Вімблдона-2019 українка устрінеться з гречанкою Марією Саккарі (32).