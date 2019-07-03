Світоліна є фавориткою протистояння з Гаспарян в другому колі Вімблдона-2019

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна продовжує виступи на Вімблдоні й сьогодні зіграє з Маргаритою Гаспарян, якій програла два тижні тому на “Прем'єрі” в Бірмінгемі.

Поєдинок Світоліна - Гаспарян відкриє ігровий день на корті №3 і розпочнеться о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна посідає 7 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Маргарита Гаспарян (Росія) — 62-е.

Фавориткою цього протистояння вважається українська тенісистка. Букмекери пропонують на перемогу Світоліної коефіцієнт 1,51, а на перемогу її суперниці — 2,55.

Нагадаємо, в першому колі Вімблдона-2019 Еліна Світоліна обіграла в двох сетах Дар'ю Гаврилову, а Маргарита Гаспарян впоралася з Анною-Оленою Фрідсам.

Еліна Світоліна увосьме стартує на трав'яному “мейджорі”. Кращий результат вона показала 2017 року, коли дійшла до четвертого кола. Маргарита Гаспарян втретє виступає на Вімблдоні й вперше зуміла подолати стартовий раунд основної сітки.

Фото: Jimmie48 Photography