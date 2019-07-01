Світоліна розповіла про підготовку до матчу з Гаспарян у 2 колі Вімблдона-2019

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від поєдинку з росіянкою Маргаритою Гаспарян у другому колі Вімблдонського турніру з призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів, що розпочався в Лондоні.

Еліна Світоліна після перемоги в першому колі над представницею Австралії Дар'єю Гавриловою в коментарі btu.org.ua, зокрема, зазначила, що наразі почувається у кращій формі, ніж у попередній зустрічі з Гаспарян.

"Зараз кожна тенісистка в формі. У наші дні у всіх є тренер з фітнесу, ментальний тренер, у всіх по 20 тренерів. Ось чому кожна знаходиться в бойовій готовності, щоб обіграти тебе, коли ми виходимо на корт. Це дуже важко і до цього потрібно бути готовою, потрібно бути готовою до будь-яких випробувань.

Якщо говорити про майбутній поєдинок із Маргаритою Гаспарян, то зараз я відчуваю себе трохи більше готовою. Я відчуваю себе краще. Мені краще вдалося відновитися після моєї травми, так що я відчуваю себе краще фізично. Подивимося, як я почуватимуся в день гри, але в будь-якому випадку я постараюся зіграти якось інакше на прийомі та на подачі. Поки план такий. Я ще поговорю з моїм тренером і він, напевно, перегляне, що я робила не так в тій грі. Це був досить завзятий матч, в кінці все вирішив лише один брейк, я наробила якихось дурних помилок, як завжди", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, лідер українського тенісу Еліна Світоліна перемогла у понеділок, 1 липня, представницю Австралії Дар'ю Гаврилову у першому раунді Вімблдонського турніру з призовим фондом 15 млн 477 тис. фунтів, що розпочався в Лондоні (Велика Британія). У другому колі українка зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян (62).

Еліна Світоліна програла Гаспарян в червні в матчі першого кола "Прем'єра" в Бірмінгемі. Тоді поєдинок Еліна Світоліна (Україна, 4) - Маргарита Гаспарян (Росія) закінчився з рахунком 3:6, 6:3, 4:6.

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