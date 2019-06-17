Світоліна не пройшла Гаспарян на турнірі WTA у Бірмінгемі
Укрінформ
Краща українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася 17 червня представниці Росії Маргариті Гаспарян на турнірі WTA серії Premier у Бірмінгемі (Велика Британия) із призовым фондом 1 млн 6 тис 263 дол.
Поєдинок відповідно 7-ї та та 62-ї "ракеток" світу завершився з рахунком 3:6, 6:3, 4:6, повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 55 хвилин.
У другому колі Гаспарян зустрінеться з переможницею матчу Катерина Александрова (Росія, №50 WTA) - Петра Мартич (Хорватія, 25).