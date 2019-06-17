Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції у рейтингу WTA

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна залишилася сьомою в оновленому 17 червня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліну, в активі якої 3967 очок, випереджають у списку японка Наомі Осака (6377), австралійка Ешлі Барті (6125), чешки Кароліна Плішкова (5685) і Петра Квітова (4925), голландка Кікі Бертенс (5425) і німкеня Анжеліка Кербер (4675), повідомляє Укрінформ.

Леся Цуренко (1686) залишилася на 32-му місці, Даяна Ястремська (1560) - на 35-му, Катерина Козлова (840) піднялася на 3 рядки і тепер - 67-ма у світі.

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Цього тижня Світоліна, Цуренко і Ястремська, а також Людмила і Надія Кіченок виступлять на турнірі WTA серії Premier у Бірмінгемі (Велика Британія) з призовим фондом $1,006 млн.

На фото: Еліна Світоліна.