Стаховський пройшов до основної сітки турніру ATP у Німеччині

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський успішно подолав кваліфікаційний бар'єр на турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) Noventi Open в Галле (Німеччина) з призовим фондом €1 млн 836,66 тис.

У фіналі відбору Стаховський (№121 в рейтингу ATP) у трьох сетах обіграв немця Маттіаса Бахінгера (№ 119) - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 5 хвилин.

Тенісисти ушосте зустрілися на корті, рахунок в очному протистоянні зрівнявся - 3:3.

Серед потенційних суперників Стаховського у першому колі змагань - поляк Хуберт Гуркач (№54), володар спеціального запрошення від організаторів (wild card) німець Рудольф Моллекер (№149) та один з інших переможців кваліфікації - португалець Жуан Соуза (№71), італієць Андреас Сеппі (№72) або Матс Мораїнг з Німеччини (WC, №222).

Noventi Open пройде до 23 червня.

Читайте також: Цуренко програла парний півфінал турніру WTA в Голландії

Торік на турнірі в Галле перемогу святкував Борна Чорич з Хорватії, який цього разу посіяний під 4-м номером. Очолює "посів" третя "ракетка" світу швейцарець Роджер Федерер.