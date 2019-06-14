Цуренко програла парний півфінал турніру WTA в Голландії

Українська тенісистка Леся Цуренко та китаянка Ван Яфань не змогли у п'ятницю стати учасницями титульного матчу парної сітки турніру WTA в голландському місті Гертогенбос із призовим фондом 250 тис дол.

У півфінальній грі українсько-китайський дует поступився 4-й сіяній парі Сюко Аояма (Японія)/Александра Крунич (Сербія) - 3:6, 6:3, 11:13. повідомляє Укрінформ. Тенісистки провели на корті 1 годину 30 хвилин. Читайте також: Цуренко зіграє у парному півфіналі турніру WTA в Голландії Зазначимо, що Цуренко на стадії парного півфіналу до цього востаннє виступала на турнірах WTA ще 2011 року.