Цуренко зіграє у парному півфіналі турніру WTA в Голландії

Українська тенісистка Леся Цуренко та китаянка Ван Яфань здобули у четвер право виступити у півфіналі парної сітки турніру WTA в голландському місті Гертогенбос із призовим фондом 250 тис дол.

Українсько-китайська пара легко обіграла в 1/4-й чеський тандем Крістіна Плішкова/Барбора Штефкова - 6:3, 6:2, повідомляє Укрінформ. Зустріч тривала лише 57 хвилин. Читайте також: Цуренко за 2 години програла Фліпкенс на шляху до чвертьфіналу турніру WTA в Голландії Суперниці Цуренко та Ван Яфань сстануть відомі сьогодні після закінчення матчу між 4-м сіяним дуетом Сюко Аояма (Японія)/Александра Крунич (Сербія) та Катерина Александрова (Росія)/Галина Воскобоєва (Казахстан).