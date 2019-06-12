Цуренко за 2 години програла Фліпкенс на шляху до чвертьфіналу турніру WTA в Голландії

Українська теністситка Леся Цуренко поступилася у середу Кірстен Фліпкенс з Бельгії у першому раунді турніру WTA в голландському місті Гертогенбос із призовим фондом 250 тис дол.

Результат поєдинку відповідно 32-ї та 69-ї "ракеток" світу - 6:7 (8:10), 5:7, повідомляє Укрінформ.

Зустріч на корті тривала рівно 2 години.

В 1/4 фіналу бельгійка зустрінеться з переможницею матчу Олена Рибакіна (Казахстан, 134) - Елісон Ван Ейтванк (Бельгія, 55).

Нагадаємо, що раніше у парній сітці цих змагань Цуренко та китаянка Ван Яфань здобули вольову перемогу над першою сіяною парою Ніколь Мелікар/Квета Пешке (США/Чехия) - 0:6, 6:3, 10:7.

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У чвертьфіналі на Лесю з партнеркою чекає гра проти чеського тандему Крістіна Плішкова/Барбора Штефкова.