Петра Квітова пропустить турнір WTA Premier у Бірмінгемі

Чеська тенісистка Петра Квітова не готова почати виступи на трав'яному покритті.

П'ята “ракетка” світу Петра Квітова повідомила, що не виступить наступного тижня на турнірі WTA Premier у Бірмінгемі. Про це повідомляє БТУ.

Чеська тенісистка продовжує відновлення після травми передпліччя, яка завадила їй виступити на Ролан Гаррос у Парижі (Франція).

Третій “ракетці” світу Кароліні Плішковій (Чехія) організатори Nature Valley Classic надали wild card. Вона вшосте виступить у Бірмінгемі.

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Як повідомлялося, на турнірі в англійському Бірмінгемі наступного тижня планує виступити українська тенісистка Даяна Ястремська, яка прийняла рішення пропустити цього тижня змагання в англійському місті Ноттінгем із призовим фондом 250 тис. доларів через застуду.