Ястремська знялася з тенісного турніру у Ноттінгемі

Українська тенісистка Даяна Ястремська не виступатиме на турнірі в англійському місті Ноттінгем із призовим фондом 250 тис дол.

У стартовому матчі одеситка мала зіграти проти Єлени Габріели Русе з Румунії, але прийняла рішення пропустити турнір через застуду, повідомляє BTU.

Відзначимо, що з 10 червня у Ноттінгемі через дощ не зіграли жодного матчу першого кола. Ястремська була посіяна на турнірі під п'ятим номером.

Наступного тижня Даяна планує виступити на змаганнях в англійському Бірмінгемі.