У Харкові стартував дитячий міжнародний тенісний "Меморіал Черницької"

Вже 46-й за ліком "Меморіал Черницької" на території клубу "Унікорт" Харківського національного університету імені Василя Каразіна цьогоріч зібрав юних тенісистів з України, Білорусі, Великої Британії, Греції, Казахстану, Кіпру, Молдови, Словаччини, США, Туреччини та Естонії.

Турнір, в якому змагаються гравці віком до 14-ти років, присвячений памʼяті уславленого харківського тенісного тренера Марії Олександрівни Черницької, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК України.

"На церемонії відкриття змагань учасників вітали почесні гості: голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична, голова відділення НОК України в Харківській області Віктор Христоєв, президент Федерації тенісу України Сергій Лагура, провідні спортсмени", - зазначили у прес-службі.

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Харктерно, що за 60 років існування харківский тенісний клуб підготував понад 50 майстрів спорту та двох майстрів міжнародного класу. Серед вихованців клубу – Дмитро Поляков, Тетяна Перебийніс, Анастасія Васильєва, Марат Девятьяров, Дмитро Музика і Дарина Лопатецька, які захищали кольори національної збірної України у розіграші Кубка Девіса та Кубка Федерації. Перебийніс, крім того, брала участь у двох Олімпіадах, була фіналісткою Вімблдонського турніру.