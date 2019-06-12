Букмекери невелику перевагу віддають суперниці Цуренко в матчі 2 кола в Гертогенбосі

Друга “ракетка” України Леся Цуренко сьогодні продовжить свій виступ на тенісному турнірі в Гертогенбосі матчем проти бельгійської тенісистки Кірстен Фліпкенс.

Поєдинок Цуренко - Фліпкенс другого кола турніру WTA в місті Гертогенбос (Нідерланди) із призовим фондом 250 тис. доларів пройде на Центральному корті й розпочнеться не раніше 14.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Леся Цуренко наразі посідає 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціаці (WTA), Кірстен Фліпкенс — 69-е.

Букмекери невелику перевагу в цьому протистоянні віддають тенісистці з Бельгії. На її вихід у чвертьфінал пропонується коефіцієнт 1,70, на вихід українки - 2,00.

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Нагадаємо, в першому колі тенісного турніру WTA в Гертогенбосі Леся Цуренко впевнено обіграла Крістіну Плішкову, а Кірстен Фліпкенс в трьох сетах перемогла чинну чемпіонку змагань Олександру Круніч.

Цуренко вчетверте грає в Гертогенбосі. Свій кращий результат вона показала 2017 року, коли вийшла в півфінал турніру. Фліпкенс вдванадцяте виступає на цьому турнірі.

Фото: Jimmie48 Photography