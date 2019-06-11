Цуренко пройшла перше коло одиночної сітки турніру WTA в Голландії
Укрінформ
Українська теністситка Леся Цуренко перемогла у вівторок Крістіну Плішкову з Чехії у першому раунді турніру WTA в голландському місті Гертогенбос із призовим фондом 250 тис дол.
Результат поєдинку відповідно 32-ї та 113-ї "ракеток" світу - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин.
У другому колі Леся зустрінеться з переможницею протистояння Кірстен Фліпкенс (Бельгія, 69) - Александра Крунич (Сербія, 66).
Нагадаємо, учора в парній сітці цих змагань Цуренко разом із китаянкою Ван Яфань здобула вольову перемогу над першою сіяною парою Ніколь Мелікар/Квета Пешке (США/Чехия) - 0:6, 6:3, 10:7.